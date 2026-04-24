火災で煙が上がる岩手県大槌町の山林＝24日午前岩手県大槌町で発生した山林火災は鎮火のめどが見通せず、3日目の24日も消防や自衛隊が消火活動を続けた。これまでに少なくとも400ヘクタールを焼き、住宅を含む7棟に被害が出た。県は24日午後、高齢者ら災害弱者の避難生活を支援する「災害派遣福祉チーム」（DWAT）を現地に派遣する予定。県と自衛隊は24日早朝からヘリコプターによる消火活動を実施。宮城、秋田両県の防災ヘ