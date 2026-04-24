米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（略称：SSFF & ASIA）2026各部門ノミネート作品および特別上映作品が23日、映画祭オフィシャルサイトにて発表。チケット販売も開始された。【画像】注目作がずらり！「SSFF＆ASIA 2026」作品（一覧）発表されたのは、「シネマエンジニアリング」のテーマのもと、来年のアカデミー賞へのノミネート権とグランプ