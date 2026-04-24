ENEOSは、本社にて「2025年度ENEOSエネルギー技術会議」を開催した。本会議は、製油所・製造所および関連部門が一堂に会し、安全推進や安定操業、競争力強化に向けた取り組みを共有するもので、社員による研究発表を通じて技術交流と意識向上を図ることを目的に毎年実施されている。当日は「新技術・将来像」と「基盤事業の競争力強化(安全安定操業・効率化・省エネ)」の2部構成で、計8件の研究成果が発表された。既存設備の高度活