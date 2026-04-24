8歳の誕生日写真が公開された英ルイ王子/The Prince and Princess of Wales/X（CNN）英国のルイ王子が23日に8歳の誕生日を迎え、王室は伝統を踏襲して記念写真を公開した。写真は両親であるウィリアム皇太子とキャサリン妃のSNSに投稿された。青いクォータージップの上着を着て腕を組み、笑顔を見せるルイ王子の姿が写っている。写真には「誕生日おめでとう、ルイ！今日で8歳！」との言葉も添えられている。皇太子夫妻は3人の子