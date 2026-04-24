元読売テレビのアナウンサーでキャスターの辛坊治郎氏（70）が24日、Xを更新。緊迫する中東情勢をめぐり日本国内に及ぶ悪影響を懸念した。中東情勢の悪化にともなう石油や関連製品の供給不足リスクが懸念される中、辛坊氏は「70年代に起きたトイレットペーパー騒動の雰囲気に段々近づいてきた」と言及。「既にすごいスピードで建築業界周辺で、売り惜しみや値段の釣り上げが横行し始めてる」とし、「この機会を『千載一遇のチャン