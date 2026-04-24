三井不動産と野村不動産は4月21日、日本橋一丁目中地区で進めている再開発事業の街区名称を「東京ミッドタウン日本橋」に決定したことを発表した。日本橋川沿い低層部外観イメージ(右からA街区、B街区)六本木、日比谷、八重洲に続く4つ目の「東京ミッドタウン」として、2026年9月末に竣工、2027年秋のグランドオープンを予定している。同プロジェクトは、日本橋川沿いの再開発「日本橋リバーウォーク」の第一弾プロジェクトとして