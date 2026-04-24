米Intelは4月23日（現地時間）、2026年度第1四半期（2026年1〜3月）決算を発表した。AI関連需要の拡大を背景に、売上高は前年同期比7%増と堅調な出足となった。さらに4〜6月期の業績見通しも市場予想を上回る強気の内容となったことで、時間外取引でIntel株は急騰した。1〜3月期の売上高は前年同期比7%増の135億7700万ドルだった。GAAPベースの最終損益は37億2800万ドルの赤字（1株あたり損失0.73ドル）。データセンター・AI向けCP