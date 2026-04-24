カインズは4月25日、「カインズ 小田原店」(神奈川県小田原市)を、ダイナシティ隣接地にオープンする。カインズ 小田原店3月に閉店した「カインズ 小田原高田店」を継承し、売場やサービスを拡充して生まれ変わる。店内では、約2万5000点のオリジナル商品を中心に、日用品、家庭用品、インテリア用品、園芸用品、ペット用品などを、くらしを支える「安さ」で取りそろえる。家庭用品売り場ペット用品売り場では、フードや消耗品など