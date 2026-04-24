全日本空輸が運営する「旅CUBE」とUber Japanは4月21日から、空と陸の移動をスムーズに接続し、お客様へ新しい旅のスタイルを提案する「ANAとUber 空港アクセスキャンペーン！最大15%マイル還元&限定コラボグッズプレゼント」を開始した。 ANAとUber 空港アクセスキャンペーン！最大15%マイル還元&限定コラボグッズプレゼント同キャンペーンは6月30日まで実施。ANA「旅CUBE」を通じてエントリー(参加登録)を行い、Uberの配