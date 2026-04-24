アニメ『ケロロ軍曹』の20周年記念プロジェクトとして製作される劇場版『新劇場版☆ケロロ軍曹』より、本予告、本ビジュアルが解禁。本作のオリジナルキャラクター“アルル”と“デルル”兄弟の声を、SixTONESジェシーが務めることが明らかとなった。ジェシーは一人二役に初挑戦する。主題歌は、オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いてanoが担当。本作のために「貸しっぱなしデスティニー」を書き下ろした。