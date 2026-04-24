日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２４日、日経平均株価が一時史上初の６万円超となったことを報じた。２３日の東京株式市場で取引開始直後から値を上げ、一時史上初めて６万円を超えた。番組では米国とイランが戦闘終結に向けた動きを見せていることで、その先を見据えた「思惑」が株価に表れたと紹介。しかし６万円を超えた後は達成感などから利益確定の動きが出てマイナスに転じ