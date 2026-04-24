中国では街灯の柱に足を絡めてぶら下がるという荒唐無稽なチャレンジが流行している。チャレンジに挑戦して柱に足が挟まる事故に遭い、警察に救助される事態も発生している。22日（現地時間）、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、最近、中国のソーシャルメディア（SNS）で街灯の柱に足を絡めて座った姿勢を一定時間維持した後、自力で体を解く「街灯チャレンジ」が流行している。チャレンジの挑戦者が増え