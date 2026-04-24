韓国最大野党「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が訪米中に「外交慣例」を理由に身元を明かしなかった米国務省の人物は、実際には次官補ではなく次官秘書室長だったことが確認された。JTBCファクトチェックチームが23日、米国側にメールを送って確認した結果だ。米国務省報道官室は「韓国側訪問団の要請で張東赫代表団は公共外交担当次官の室長ギャビン・ワックス氏と面談した」とJTBCに公式回答した。米国務省の公共