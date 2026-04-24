23日、女優のソン・ヘギョが自身のSNSに写真を投稿した。公開された写真は、ソン・ヘギョが最近フランス・パリで開催されたグローバルジュエリーブランドのイベントに参加した際のものだ。ソン・ヘギョは、エレガントで控えめなムードが漂うライトピンクのドレスをまとい、華やかな美貌を誇っている。特に、タイトな衣装を完璧に着こなしている姿が目を引く。スリムなシルエットと直角の肩のラインが際立っていた。さりげないシー