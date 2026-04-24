「ない、ない、私の親指がない！」――早朝のスタジオに響いた絶叫。退会トラブルが招いたのは、講師の人生を一変させる凶行だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）再接合は成功したものの、指は思うように動かない。元生徒の歪んだ執着は、なぜ“切断”という極端な暴力へと暴走したのか――。平成28年、東京で起きた事件の発端を追う。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目