〈「私の指がない！」バレエ講師（24）の親指を根本から切断…元生徒を凶悪犯に変えた『退会トラブルの真相』（平成28年の事件）〉から続く「I'll be back」――玄関に残された不気味な予告は、現実となった。退会を巡るトラブルはやがて、金づちとたがねを手にした凶行へとエスカレートする。講師の指を奪ったその瞬間、何が起きていたのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そして事件後、教室は崩壊し、彼女は職を奪われ