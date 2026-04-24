仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』が、きょう24日に開幕（5月12日まで、場所は池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）した。23日には内覧会が行われた。【画像】イコン画の赤いアギトも登場！『真アギト展』内覧会場内には、仮面ライダーアギト、仮面ライダーG3、仮面ライダーギルス、仮面ライダーアナザーアギトの立像などが展示。目玉コーナーは「賀集利樹プロデュースエリア」