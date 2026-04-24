◆2026年4月OPEN！代々木公園すぐそばの新ドーナツ店／SUNSIDE DONUTSの「ドーナツ」画像／オリジナルグレーズド324円、フレンチクルーラー・シナモンシュガー367円、瀬戸内レモンとラベンダー389円、雑穀と玄米454円文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「SUNSIDE DONUTS」で購入できる「ドーナツ」をご紹介します。左から瀬戸内レモンとラベンダー、雑穀と玄米、オリジナルグレーズド、