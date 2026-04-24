◆友人にフラれた夜。知らない人の話を聞きながらの食事も意外に楽しくて…／人間ペアリング（3）『おひとりさまホテル』『いつかティファニーで朝食を』の人気漫画家・マキヒロチが描く、人間ドラマ×グルメコミック！“人生にカンパイ”◆【第3話】｜銀座寿司幸本店（銀座）×大将と常連さん（C）マキヒロチ／スターツ出版無断転載禁止