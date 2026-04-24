◆駅徒歩15分のオアシス／白金北里通りエリア東京の街歩きで、今改めて注目したいのが、駅から徒歩15分離れたエリアです。今回ご紹介するのは、広尾・恵比寿・白金高輪のちょうど中間に位置する白金北里通り。洗練されたイメージの白金にありながら、どこか懐かしい空気が漂う下町エリアです。都心にいることを忘れるような、穏やかで味わい深い風景が広がります。◆小さな名店がぽつぽつ灯る白金の下町ストリート白金北里通りエリ