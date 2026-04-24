ラッシングが報復死球を受けた可能性があると報じられた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月23日、敵地でのジャイアンツ戦に3−0で勝利した。この試合の6回、「7番・捕手」で先発出場のダルトン・ラッシングが、ローガン・ウェブから右わき腹付近へ死球を受ける場面があった。ラッシングはバットを放り投げて不満な様子を見せていた。【動画】報復なのか…ラッシングが右わき腹付近へ死球を受けるシーンドジャース専門メ