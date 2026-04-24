ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』のキービジュアルおよび会場マップ、イベントコンテンツの一部情報が公開された。【画像】リアル再現したスライムの質感！原寸大のロトの剣など展示内容発表同展は、没入型アトラクション「ドラゴンクエスト VR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験を様々なコンテンツを楽しめる。イベントの