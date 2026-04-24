麒麟・田村裕が過酷な極貧生活を送っていた学生時代の衝撃的な写真を公開し、スタジオが驚きに包まれる場面があった。【映像】修学旅行での“衝撃の姿”（実際の様子）23日放送の『これ余談なんですけど・・・』では、「実家金持ち＆貧乏芸人」をテーマにトークを展開。MCのかまいたちのほか、ゲストに東貴博、椿鬼奴、河井ゆずる、田村裕（麒麟）が登場し、それぞれの家庭環境にまつわる「余談」を披露した。ゲストの幼少期