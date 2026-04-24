白亜紀の巨大なタコを復元したイメージ画/Yohei Utsuki/Hokkaido University（CNN）およそ1億年前の海に生息していた全長19メートルの巨大タコは、食物連鎖の頂点に立つ捕食者だった――。そんな研究結果が23日の科学誌サイエンスに発表された。岩盤の中から見つかった巨大タコの顎（あご）化石は保存状態が極めて良好で、獲物の殻や骨をかみ砕く際に生じた摩耗の痕跡が残っていた。論文を発表した北海道大学の伊庭靖弘准教授は、