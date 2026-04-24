前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が23日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。大学時代のサークルについて明かす一幕があった。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄でロケに参加。石丸氏は東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）と2日連続でデート。神谷との会話の中で大学時代の恋愛について言及した。神谷から京大