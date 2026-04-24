竹内公輔は41歳となった今も、競技への深い探究心は変わらずphoto by Shogo Murakami連載「40代現役アスリートの矜持」後編：【バスケットボール】竹内公輔（全２回）20年以上にわたり男子バスケットボール界の中心でプレーしてきた竹内公輔。41歳となった今、引き際については強く意識しているが、同い歳のレブロン・ジェームズがNBAの第一線でプレーする姿に「心のどこかで」影響を受けるなど、競技に対する探究心は尽きること