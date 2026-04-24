谷原章介さん＝松嶋愛撮影俳優・谷原章介さんが店長としてイチオシの本を紹介する「谷原書店」。今回は、長瀬ほのかさんの軽妙なエッセイ『わざわざ書くほどのことだ』（双葉社）を取り上げます。役者という仕事は、「0から1を産む仕事」ではなく、「1を2にする」、あるいは「1を10にしていく仕事」だと思っています。「ゼロイチ」か、否か、そのどちらが偉いのかなんて議論にさほど意味はなく、それぞれ性質の違い、あるいは