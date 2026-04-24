大前粟生さん日記の形をした文学作品はいろいろある。古くは紀貫之「土佐日記」とか、現代なら小川洋子さんの「妊娠カレンダー」とか。でも大前粟生（あお）さんの新刊「プレイ・ダイアリー」（朝日新聞出版）は、それらのどれともちょっとちがう。日記だから物語は日付で始まる。「１月９日三田菜月のことは菜月ちゃんと呼ぶことにした」。菜月ちゃんって誰？と最初は戸惑うけれど、徐々にわかってくる。日記を書く「私」は