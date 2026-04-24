「虐待を受けて飢えて命を落とす」北朝鮮の過酷な現実が語られた。【写真】“脱北女優”、ピンク水着を堂々披露芸人イ・サンジュンのYouTubeチャンネル「中年イ・サンジュン」で、4月23日に公開された動画が衝撃を与えている。脱北ユーチューバーの「タルブク・ソンイ」ことハン・ソンイが、北朝鮮社会におけるコッチェビ（ストリートチルドレン）の実態について語っているのだ。この動画でハン・ソンイは「幼い頃に両親を亡くすと