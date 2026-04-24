◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、大会連覇を狙う西郷真央（島津製作所）は４バーディー、３ボギー、１ダブルボギーで１オーバーの７３で回り、５９位で発進した。首位とは８打差。前半は１２番で右ラフからの第２打をグリーン左奥のラフに打ち込み、続くアプローチもグリーンをオーバー