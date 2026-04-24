アメリカのメディア大手、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは23日、臨時株主総会で、パラマウント・スカイダンスによる買収提案を承認したと発表しました。ワーナーをめぐっては当初、動画配信大手のネットフリックスが買収することで合意していましたが、その後、敵対的買収を仕掛けたパラマウントの提案が優位と判断され、ネットフリックスは2月に買収を断念。最終的にパラマウントが1100億ドル（およそ17兆5000億円）で買