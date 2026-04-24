トレンド感あふれるコスメで注目を集めるSHEGLAMから、新感覚のリップグロス「Glass Lock Air Gloss」が登場♡これまでオンライン中心で人気を集めていた話題アイテムが、ついに店頭でも手に取れるように。ツヤ感と色持ちを両立した進化系リップは、春メイクにもぴったり。今注目の新作グロスの魅力を詳しくご紹介します♪ ツヤも色持ちも叶える新処方 「Glass Lock Air Gloss」は、唇表面に透明なフィルム膜を形成し