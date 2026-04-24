第1ラウンド、4アンダーで4位の吉田優利＝メモリアルパーク・コース（共同）【ヒューストン共同】女子ゴルフのメジャー第1戦、シェブロン選手権は23日、ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー72）で開幕して第1ラウンドが行われ、米ツアー未勝利の吉田優利が68で回り、首位のネリー・コルダ（米国）と3打差の4位発進した。神谷そらが69で8位につけ、馬場咲希が70で18位、勝みなみは71で25位。昨年の全英女子オープンに