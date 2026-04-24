地方で暮らす高齢者にとって、自動車は生活の一部ともいえる存在。一方で、「安全のため」「お金がかかるから」といった理由で免許を返納するケースも増えています。もちろん、返納自体は悪いことではありませんが、車に乗れなくなったことで、生活全体に影響するような「思わぬ変化」に直面することもあります。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、高齢者の免許返納で生じる問題や注意点について解説します