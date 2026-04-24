＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞最終18番、ファウェイにあった西村優菜のボールには泥がついていた。「カットめに入れたけれど、右に泥がついていたから、どうしても左に行ってしまった。半分しょうがないです」。2打目はショートサイドのアゴの高いバンカーにつかまり、カラーからピンまではわずか3ヤードというピンチを迎えた。【写真】シェブロン対策で入れた西村優