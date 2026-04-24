＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦は、第1ラウンドが終了した。日本勢は15人が出場している。【写真】かわいすぎる“お客さん”がいました吉田優利が、2度の連続バーディなど5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。首位と3打差の4アンダー・4位タイで滑り出した。昨年のメルセデス・ランキング上位の資格で出場する神谷そらも、5アンダー・