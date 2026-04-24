「第78回カンヌ国際映画祭」（2025年）「ある視点」部門に出品された映画『The Great Arch（英題）』が、『新凱旋門物語』の邦題で7月17日より全国公開される。【動画】映画『新凱旋門物語』7月公開予告編解禁本作は、パリの新たな象徴として知られる巨大建築“グランダルシュ（新凱旋門）”誕生の裏側を描く実話ベースのドラマ。フランス革命200周年の1989年7月14日に完成した同建築は、ルーヴル美術館のガラスのピラミッド