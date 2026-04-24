パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が24日、インスタグラムを更新。人気ユーチューバーであるシバターの母から贈り物を受けたことを報告するとともに、経緯を説明した。鎧塚氏は「YouTuberのシバターさんのお母様から、彼がプロデュースしているという日本酒を頂きましたお母様、ありがとうございます」と感謝。贈られた日本酒と、添えられたメッセージカードの文面も公開したが、「私はシバターさんとは、お会いしたことがございませ