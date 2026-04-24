【ヤマヒロのぴかッと金曜日】高市総理の勢いがとまらない。「働いて（×５回）まいります」の言葉そのままに、自らが馬車馬となって己の信じる道をまっしぐらに駆け抜けたいようだ。そりゃ、衆院選で単独３分の２を勝ち取ったのだから、これまでの総理が果たしえなかった課題を任期中に全部やってやろうという思いは理解できないこともないが…。ここへきて、国家情報局の創設や『国旗損壊罪』の導入といった保守派にとっ