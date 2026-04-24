【ヤマヒロのぴかッと金曜日】高市総理の勢いがとまらない。「働いて（×５回）まいります」の言葉そのままに、自らが馬車馬となって己の信じる道をまっしぐらに駆け抜けたいようだ。そりゃ、衆院選で単独３分の２を勝ち取ったのだから、これまでの総理が果たしえなかった課題を任期中に全部やってやろうという思いは理解できないこともないが…。ここへきて、国家情報局の創設や『国旗損壊罪』の導入といった保守派にとっ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男児遺棄「初めから父疑ってた」
- 2. ビルから女性2人飛び降りか 大阪
- 3. 再び欠員 皇宮警察に異常事態?
- 4. HIKAKIN 麦茶売り切れ続出を報告
- 5. うなぎ 値下げする店が増加中
- 6. みなみかわ「名探偵津田」の裏話
- 7. すっぴんで地震速報 対応の背景
- 8. 高速PAのごみ箱 安全面から撤去
- 9. ジャンボ「破裂している」に驚愕
- 10. れいわ議員 謝罪求められ暴走か
- 1. 男児遺棄「初めから父疑ってた」
- 2. ビルから女性2人飛び降りか 大阪
- 3. 再び欠員 皇宮警察に異常事態?
- 4. うなぎ 値下げする店が増加中
- 5. 高速PAのごみ箱 安全面から撤去
- 6. 消火栓のノズル 相次ぎ盗まれる
- 7. 最大12連休…GW注目の要素は
- 8. 東京で唯一の「鉄道空白地帯」
- 9. 「のぞみ」きょうから全席指定
- 10. 3Dフルーツポップス 金属混入か
- 1. 店員の一言に母激怒 投稿が炎上
- 2. 預金億越え 68歳のリアルな生活
- 3. iDeCo枠拡大案 自民党に怒り続出
- 4. セブン一部店舗で商品発注できず
- 5. 旧統一教会元幹部「就活中です」
- 6. 高市首相「睡眠取りたい」と本音
- 7. 小学生の生成AI利用 高校生超え
- 8. 大越氏 トランプ氏を痛烈批判
- 9. 自転車新ルールで渋滞 変化指摘
- 10. 退職代行モームリ 新体制で受付
- 1. 米大学で、邦人研究者訴追された
- 2. 米歌手が少女殺害か 衝撃の被害
- 3. 中国 米に「台湾への支援停止」
- 4. BTSを追った文春に韓国で疑問も
- 5. UAEへ逃亡 トケマッチ元社員逮捕
- 6. 「イラン国民に謝罪すべき」主張
- 7. 避妊具購入の依頼も? 韓国芸能界
- 8. 無差別襲撃を救助の邦人 HIV陰性
- 9. 性的コンテンツ&メンタル 米研究
- 10. 「トランプGカード」取得者は1人
- 1. 数日で退職 新入社員の「絶望」
- 2. 「お前を消す方法」のイルカ復活
- 3. 平均2683万円? 60代の貯金事情
- 4. 株や金より上がる「有望資産」
- 5. スシロー誕生会「ご馳走なの?」
- 6. マイナス20%暴落 100万円を投資
- 7. 現代人の注意力は「金魚以下」か
- 8. ナフサ入手困難 医療に影響も
- 9. 休憩室がないから退職…異常事態
- 10. オープンAIに新モデル「GPT5.5」
- 1. Mac mini 最安モデルが売り切れ
- 2. AirPods 4がAmazonで最大22%OFF
- 3. LINEスタンプを簡単入手 裏ワザ
- 4. 「ノイキャン高い」は過去の話
- 5. 5万円台のゲーミングスマホ発売
- 6. ZWO社の天体望遠鏡 4月30日発売
- 7. AIが新モデル「GPT-5.5」を発表
- 8. スマホの最新売れ筋ランキング
- 9. スリムな新デザイン、テレビからの直接給電に対応！Amazon「新Fire TV Stick HD」
- 10. 「スクリーム 7」緊急公開が決定
- 11. トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
- 12. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 13. カシオ、G-SHOCK「G-LIDE」に初の心拍計測を搭載した新モデル
- 14. 冷却ファン内蔵のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が登場 発表会では東雲はるが魅力をアピール
- 15. これが、めんどくさがり屋のための掃除機。コードレスで即起動。ゴミ捨ても一瞬
- 16. 娘の姿に父親絶句…… 「『エクソシスト』と古代エジプト神話の融合」と評される『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』場面写真［ホラー通信］
- 17. 新CEOにジョン・ターナス氏就任。今後Appleはどうなる？
- 18. 清水崇監督の学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』ポスター＆予告編 染谷将太、穂紫朋子の出演が明らかに［ホラー通信］
- 19. 【一瞬で完了】LINEで友だちの連絡先をかんたんに教える方法をLINE専門家ひらい先生が完全解説！
- 20. 膨張しにくく燃えにくい サンワサプライの半固体電池採用モバイルバッテリー
- 1. アルアハリが再試合要求 AFC回答
- 2. 村上本塁打量産で…面目丸つぶれ
- 3. 村上快進撃で「マヌケ」痛快指摘
- 4. 村上のベルトの4文字 米国で話題
- 5. 大谷上回る 超一流の「0.72」
- 6. 吉田正尚 日本へ復帰も現実味か
- 7. 大谷翔平 球団史上3人目の快挙
- 8. 村上と吉田「侍トレード」急浮上
- 9. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 10. イランに代えてイタリアを 要請
- 1. HIKAKIN 麦茶売り切れ続出を報告
- 2. みなみかわ「名探偵津田」の裏話
- 3. すっぴんで地震速報 対応の背景
- 4. ジャンボ「破裂している」に驚愕
- 5. れいわ議員 謝罪求められ暴走か
- 6. 木梨憲武 石橋貴明の現在語る
- 7. 「みそきん」虫混入 対応に批判
- 8. 男児遺棄 頑なに口閉ざした住民
- 9. 嵐のぬいぐるみ 松本潤だけなし
- 10. はるな愛 覚えのない1億円の借金
- 1. ユニクロ「春夏の名品」に驚き
- 2. ハッピーセットにサンリオグッズ
- 3. 販売員泣かせ…「一番困る」客
- 4. 100日後に退職 47歳の人生
- 5. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 6. 夫の一言にパート妻が「爆発」
- 7. 片手OK セブンの「朝食パン」
- 8. 飯島直子 冷凍主食並ぶ食卓公開
- 9. 天使だ 森香澄の下着姿に反響
- 10. 「親の介護」で担うべき真の役割