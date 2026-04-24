アメリカのトランプ大統領は、12月に開催するG20＝主要20カ国首脳会議にロシアのプーチン大統領が出席すれば「とても有益だろう」と語った。トランプ大統領：プーチン大統領が来てくれれば、きっととても助かるだろう。前にも言ったが、G8やG7が設立された時、ロシアは排除されたのだ。ワシントン・ポストは、アメリカが12月にフロリダ州・マイアミで開催予定のG20首脳会議に、ロシアのプーチン大統領を招待する方針だと報じた。ト