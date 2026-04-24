こんにちは。怒涛の出張ラッシュが終了したミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。このコラムも４８回目。５年目に突入しました。コラムのテーマは伸びしろたっぷりのヤングレーサーを紹介ということでレースを見る時も「キラリと光る選手はいないかなぁ」と自然にヤングレーサーを中心に見るようになりましたね。そして、選手から「コラム見ていますよ！」と言っていただけることも結構ありまして…その度にうれしい気持ち＋