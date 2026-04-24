言葉や対人関係に問題がある「コミュニケーション症群(CD)」、５つに分類される特性とは ・言語の習得と使用に問題がある ・言葉をうまく発することができない ・言葉がなめらかに出てこない ・社会的な状況に応じたコミュニケーションが苦手 ・状況に応じた適切な会話ができない 言葉によるコミュニケーションが苦手 「コミュニケーション症群（ＣＤ）」は、言語の習得や使用が困難であっ