親子で一緒に遊びながら自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばせる「ミルク缶の太鼓」の作り方 ミルク缶の太鼓 推奨年齢8ヵ月～あそび制作 ちゃみ 親子で一緒にあそべる、子どもサイズの太鼓。ミルク缶に貼るものは、はがしやすい布がおすすめ。麻紐を使うとナチュラルな仕上がりになります。 この力が伸びる！ 好きなときに音を鳴らすことで、自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばすことができます。