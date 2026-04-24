EH11 エミライは、FIIOのBluetoothヘッドフォンで、1980年代のオンイヤーミニヘッドホンへのオマージュを体現したデザインの「EH11」を5月1日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は7,920円前後。カラーはBlack、Transparent、White、Burgundy、Cyanを用意する。 カラーはBlack、Transparent、White、Burgundy、Cyanを用意 レトロと未来感が融合するデザインが特徴。木製イヤ}