世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。4月18日（土）の放送では、オーストラリア・メトゥンが特集された。【映像】1956年に生まれた帆船「メトゥン号」を蘇らせるメルボルンの東、海岸線が美しいメトゥン。昔、この町には造船所があった。1956年、そこで生まれたのが帆船「メトゥン号」。世界一周を果たした有名な船だったそう。メトゥン号はその後、海難事故に遭い行方がわからなくなるが、2019年、シドニー港にあ