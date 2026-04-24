4月24日（現地時間23日）、NBAは2025－26レギュラーシーズンの「NBAスポーツマンシップ賞」に、ボストン・セルティックスのデリック・ホワイトが選出されたと発表した。 スポーツマンシップ賞は、倫理的な振る舞いや誠実さなど、コート上でスポーツマンシップの理念を最も体現した選手に贈られる賞で、リーグ全体の選手による投票によって決定される。NBAの全30チー