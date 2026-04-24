イビデンが急伸し、上場来高値を連日で更新した。同社は米インテル＜INTC＞やエヌビディア＜NVDA＞との取引関係を構築し、ＩＣパッケージ基板を供給する。このうちインテルが２３日に発表した２６年１～３月期（第１四半期）決算は、増収・最終赤字となったものの、あわせて公表した４～６月期の売上高予想は１３８億～１４８億ドルとし、市場予想を上回った。同日の時間外取引でインテル株は急騰してお