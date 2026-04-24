EarFun Technologyより、オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン『EarFun Clip 2』が発売される。 【画像あり】新開発ドライバーと改良した「C型ブリッジ」を搭載 本製品は、12mm径チタンコーティング振動板を採用した新開発ドライバーを搭載したモデル。オープンイヤー構造を生かしたクリアで緻密なサウンドに加え、改良した「C型ブリッジ」による装着性を備えている。 新