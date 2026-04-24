四電工は高い。２３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を６０億円から７５億円（前の期比４５．０％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も７２円から７７円（株式分割考慮ベースで前の期６５円）に増額した。これを評価する見方が広がっている。 追加工事の獲得による売上高総利益率の改善に加え、有価証券売却益の計上が利益を大きく押し上げる。なお、売上高予想については１０００億円から