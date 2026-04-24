トーカロの青天井圏再突入を期待したい。同社は溶射加工で最大手。半導体製造装置などの部品加工を手掛けている。 ２６年３月期の売上高は前の期比５．１％増の５７０億円、最終利益は同３．５％増の８３億３０００万円と、連続最高益の更新を計画する。半導体分野に関しては一時的な調整局面が解消し本格的な回復基調となると想定。半導体・ＦＰＤ（フラットパネルディスプレー）分野では国内で２拠点、海外で